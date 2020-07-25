Жителей Ленобласти ждет облачная с прояснениями погода в воскресенье

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области в воскресенье, 26 июля, ждет облачная с прояснениями погода.

При этом синоптики обещают, что ночью в большинстве районов, днем местами, преимущественно на востоке, ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах — туман.

Ветер прогнозируется западных направлений 2-7 м/с, на востоке ночью и утром юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять от +10 до +15 градусов, днем от +18 до +23 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.