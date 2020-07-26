Сегодня утром, 26 июля, на дороге «Советский — Дятлово — Молодежное» в Выборгском районе произошла авария. Автомобиль Toyota Camry съехал в кювет и влетел в дерево.

По предварительным данным, автомобилем управлял мужчина 1986 года рождения — он потерял управление, в результате чего произошла авария. Водитель погиб на месте, а его пассажирка — женщина 1976 года рождения — доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Уточняется, что мужчина познакомился с женщиной ночью в ресторане, позже они поехали кататься на автомобиле, после чего попали в аварию, передает «Дорожный инспектор».