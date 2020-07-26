Ссора мужчин закончилась стрельбой из ружья в Бокситогорском районе

Накануне ночью в полицию поступило сообщение о стрельбе в доме по улице Заречной поселка Васьково Бокситогорского района.

Полицейские прибыли на место и установили, что стрельбе предшествовала ссора троих мужчин на почве ревности. При этом с кем именно связаны сильные чувства — не уточняется.

Так, 33-летний и 35-летний мужчины начали избивать 51-летнего оппонента. Мужчина решил защититься с помощью охотничьего ружья — он выстрелил в сторону агрессоров. В итоге младший с множественными огнестрельными ранениями ягодицы, поясничного отдела, верхних конечностей в состоянии средней тяжести госпитализирован.

Стрелявший задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.