Вчера ночью, 26 июля, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в своей комнате коммунальной квартиры на улице Железнодорожной в Выборге нашла тело мужчины.

По словам обратившейся, у трупа были ножевые ранения в области шеи. На место выехали полицейские и нашли тело 45-летнего мужчины.

Там же задержали 39-летнюю женщину. Правоохранители считают, что ночью между задержанной и возлюбленным произошла ссора в ходе распития алкоголя. Женщина схватила нож и вонзила его в шею оппоненту.

Мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело.