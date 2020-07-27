Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить с 22 до 15%

Минстрой и Минтруд планируют распространить на всю страну максимально допустимую долю расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.

б этом говорится в письме минстроя в Российскую трехстороннюю комиссию (имеется в распоряжении «Российской газеты»). По мнению ведомства, эта мера позволит обеспечить адресность оказываемой семьям социальной поддержки.

Сейчас общероссийский порог оплаты коммунальных услуг составляет 22 процента от дохода семьи. Но регионы могут уменьшать эту норму. Увеличивать не могут. Так, в 58 субъектах страны максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ составляет 22 процента, в 24 субъектах — 15 — 21 процент, еще в трех субъектах — менее 15 процентов.