Видео: афроамериканцы расстреляли афроамериканцев на похоронах афроамериканца, убитого афроамериканцем

В Чикаго произошел массовый расстрел афроамериканцев бандой других афроамериканцев. Ранения получили более 16 человек, шедших с похорон в районе Грэшем.

Пострадавшие в возрасте 21-65 лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди них – 10 женщин. Полиция предположила засаду. Участники похоронной процессии имели оружие и организовали перестрелку с нападающими.

Нападение произошло на фоне заявления Министерства внутренней безопасности об отправке в Чикаго 150 федеральных агентов из-за роста насильственных преступлений.