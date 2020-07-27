Бесконтактная оплата проезда, открытие торговых центров: главное в Ленобласти за 27 июля

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 27 июля.

Бесконтактная оплата проезда в автобусах

Сразу в пяти городах Ленобласти: во Всеволожске, Пикалево, Волхове, Тихвине и Выборге начнет действовать “умный” проезд. Более 180 областных автобусов оборудовали бесконтактной системой оплаты проезда.

Огромные очереди в торговые центры

Сегодня, 27 июля в Петербурге и Ленобласти официально открылись торговые центры. Десятки людей приехали к ТЦ незадолго до открытия в 10.00. Напоминаем, что объекты развлечений и фуд-корты остаются закрытыми. Торговля в коридорах, атриумах, фойе и других местах общего пользования будет запрещена.

Петербургский метрополитен — худший в России

Эксперты общественного совета при Минтрансе и Общественной палаты признали метрополитен Петербурга (3,195 балла) худшим из семи городов. Первое место досталось столичному метро (5,89 балла).

Новый туристический маршрут

В приусадебном парке Демидовых в Тайцах с 30 июля планируют запустить новый туристический маршрут протяженностью около 3 км. Туристы смогут увидеть усадебный дом, Горбатый мост, Готические ворота, часть каменной ограды с металлической решеткой при въезде в усадьбу, деревья, возраст которых составляет более 200 лет.

Мобильный технопарк «Кванториум» во Всеволожске

Во Всеволожск прибыл мобильный технопарк «Кванториум». Он заработает с 1 сентября, пока идет монтаж оборудования и обучение наставников центра. Всего с начала учебного года мобильные технопарки заработают в шести районах: Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Лодейнопольском, Подпорожском и Лужском.