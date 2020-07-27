Александр Дрозденко подал документы для регистрации своей кандидатуры на выборах 

На сегодняшний день необходимые документы в облизбирком предоставили четыре кандидата на должность губернатора Ленобласти.

В понедельник, 27 июля, действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подал документы в Леноблизбирком для регистрации кандидатом на выборы главы региона.

Дрозденко стал четвертым кандидатом, подавшим документы. До него это сделали Александр Перминов («Справедливая Россия»), Андрей Лебедев (ЛДПР) и Андрей Габитов («Гражданская платформа»). Всего на выборы губернатора выдвинуто семь кандидатов. Как отмечают в пресс-службе Леноблизбиркома, срок подачи документов для регистрации истекает 29 июля в 18.00.

Напоминаем, что выборы губернатора Ленобласти назначены на 13 сентября — в Единый день голосования.