Оперштаб: за сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13504

За сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13 504, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев… За весь период по России умерло 13 504 человека» — говорится в сообщении.

В частности, 23 человека умерли в Санкт-Петербурге, по 10 — в Иркутской области и Москве.