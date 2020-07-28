Оперштаб: за сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13504

За сутки в России умерли 150 человек с COVID-19, за все время — 13 504, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки подтверждено 150 летальных случаев… За весь период по России умерло 13 504 человека» — говорится в сообщении.
В частности, 23 человека умерли в Санкт-Петербурге, по 10 — в Иркутской области и Москве.
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28.07.2020 94