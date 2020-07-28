Отрубленные руку, ногу и туловище нашли дети в Пригородном

В полицию Гатчинского района 27 июля сообщили о найденных человеческих останках в поселке Пригородный.

В зарослях борщевика в нескольких метрах от Вырицкого шоссе дети нашли отрубленные ногу от стопы до колена, руку от кисти до локтя и фрагменты грудной клетки с шейными позвонками. Рядом полиэтиленовый пакет.

Предварительно, это фрагменты мужчины, умершего около месяца назад. Ранее ivbg.ru сообщал, что в ночь на 27 июля петербуржец зарубил и расчленил топором супругу, а останки выкинул из окна дома в Петербурге.