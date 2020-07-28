Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 28 июля

Согласно данным оперативного штаба на 28 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 47 человек.
Всего в региона зафиксировано 5757 зараженных коронавирусом, полностью выздоровели при этом 4056. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
Волосовский район
- Волосово (+2);
- Бегуницы (+1);
- Зябицы (+1);
Всеволожский район
- Кудрово (+3);
- Сертолово (+1);
- пгт. им. Свердлова (+1);
Выборгский район
- Выборг (+1);
Гатчинский район
- Никольское (+10);
- с. Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+9);
- Большие Колпаны (+1);
- Питкелево (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
- Усть-Луга (+1);
- Ивангород (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Кировский район
- Шлиссельбург (+1);
- Назия (+1);
- Путилово (+1);
Ломоносовский район
- Новоселье (+1);
- Ропша (+1);
- Пеники (+1);
Приозерский район
- Приозерск (+2);
- Снегиревка (+1);
- Коммунары (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+1).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.