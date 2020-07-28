Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 28 июля

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 28 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 47 человек.

Фото: gorodovoy.spb.ru

Всего в региона зафиксировано 5757 зараженных коронавирусом, полностью выздоровели при этом 4056. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

  • Волосово (+2);
  • Бегуницы (+1);
  • Зябицы (+1);

Всеволожский район

  • Кудрово (+3);
  • Сертолово (+1);
  • пгт. им. Свердлова (+1);

Выборгский район

  • Выборг (+1);

Гатчинский район

  • Никольское (+10);
  • с. Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+9);
  • Большие Колпаны (+1);
  • Питкелево (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);
  • Усть-Луга (+1);
  • Ивангород (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Кировский район

  • Шлиссельбург (+1);
  • Назия (+1);
  • Путилово (+1);

Ломоносовский район

  • Новоселье (+1);
  • Ропша (+1);
  • Пеники (+1);

Приозерский район

  • Приозерск (+2);
  • Снегиревка (+1);
  • Коммунары (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.