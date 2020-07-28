Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 28 июля

Согласно данным оперативного штаба на 28 июля, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 47 человек.

Всего в региона зафиксировано 5757 зараженных коронавирусом, полностью выздоровели при этом 4056. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Волосовский район

Волосово (+2);

Бегуницы (+1);

Зябицы (+1);

Всеволожский район

Кудрово (+3);

Сертолово (+1);

пгт. им. Свердлова (+1);

Выборгский район

Выборг (+1);

Гатчинский район

Никольское (+10);

с. Никольское, СПб ГБУЗ «Больница № 1 им. П.П. Кащенко» (+9);

Большие Колпаны (+1);

Питкелево (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Усть-Луга (+1);

Ивангород (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Кировский район

Шлиссельбург (+1);

Назия (+1);

Путилово (+1);

Ломоносовский район

Новоселье (+1);

Ропша (+1);

Пеники (+1);

Приозерский район

Приозерск (+2);

Снегиревка (+1);

Коммунары (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 823 515 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 504 летальных исхода, выздоровели 612 217 человек.