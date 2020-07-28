Машинист госпитализирован после столкновения электровозов в Купчино

Как ранее сообщал ivbg.ru, два грузовых поезда столкнулись на грузовой станции «Купчинская» в Санкт-Петербурге. Из-за столкновения с рельсов сошли два электровоза и один пустой полувагон.
Сразу после столкновения информации о пострадавших не поступало. Позже стало известно, что машинист одного из локомотивов госпитализирован в НИИ им. Джанелидзе с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
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28.07.2020 157