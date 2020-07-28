Столкновение грузовых поездов в Купчино стало уголовным делом

Сегодня днем, 28 июля, на станции в Купчино два грузовых состава столкнулись по касательной, в результате чего с пути сошли электровозы и пустой вагон.

По данным МЧС, локомотивы сорвали полотно. При этом на железнодорожной ветке, где случилось происшествие, пассажирские составы не ходят.

Медики осмотрели двух человек, одного из них доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. Второй заработал гипертонический кризис.

На месте работают два восстановительных поезда. К пяти часам вечера специалисты оцепили зону столкновения и начали снимать контактный провод. На месте сформирован штаб. Работают сотрудники прокуратуры и полиция, сообщает «Фонтанка».

Возбуждено уголовное дело.