Ленобласть готовится к выборам губернатора

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказал, как идет подготовка к предстоящим выборам губернатора Ленобласти.

Александр Брод отметил, что в Ленобласти идет подготовка к выборам главы региона, в муниципальные органы власти и дополнительным выборам в областной ЗакС. К слову, 29 июля в 18.00 завершается прием документов от кандидатов на пост губернатора.

На сегодняшний день это сделали только четыре кандидата: действующий губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, Александр Перминов («Справедливая Россия»), Андрей Лебедев (ЛДПР) и Андрей Габитов («Гражданская платформа»). Всего на выборы губернатора выдвинуто семь кандидатов. По данным некоторых СМИ, выдвиженец от партии “Родина” не планирует сдавать подписи и в ближайшие дни должен забрать документы из Леноблизбиркома.

Одним из ключевых вопросов на состоявшихся рабочих встречах стал опыт общественного наблюдения за голосованием по поправкам к Конституции. Александр Брод отметил, что общественные наблюдатели проявили высокую активность, несмотря на столкновение с большим количеством фейковой информации. Также подчеркнул, что Ленобласть отличается высоким уровнем электоральной активности жителей: по итогам общероссийского голосования явка составила 74,71%.

“Избирательная система области работает без отпусков. Что касается общественных институтов, то они начнут подготовку к наблюдению с августа. Жалоб в областную избирательную комиссию не поступало, старт кампании осуществляется в обычном, штатном режиме”, — сообщил о предварительных итогах подготовки к единому дню голосования в Ленинградской области.

Подробности избирательных кампаний опубликованы в региональном обзоре НОМ – ассоциации «Независимого общественного мониторинга».