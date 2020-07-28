Неизвестный ворвался в банк в центре Петербурга и вынес более миллиона рублей

В банке на Васильевском острове произошло вооруженное ограбление, неизвестный забрал более миллиона рублей и скрылся.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во вторник в 19.30 неизвестный ворвался в отделение банка на Большом проспекте Васильевского острова и начал угрожать служащим банка оружием. По предварительной информации, преступнику удалось похитить более миллиона рублей, точная сумма уточняется телеканал “Санкт-Петербург”.

Информация о пострадавших не поступала. Полиция разыскивает преступника.