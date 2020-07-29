В Янино дольщикам достроят два жилых комплекса

Фонд защиты прав дольщиков подтвердил достройку ЖК «Рябинового сада» и «Янинского каскада-4».

По информации пресс-службы правительства региона, жилые комплексы будут переданы региональному Фонду защиты прав дольщиков, такое решение принял Арбитражный суд. Передача объектов займёт не менее полугода. После того, как будут выбраны подрядчики, и пройдёт корректировка проекта, начнётся завершение строительства.

Стоит отметить, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал с федеральным Фондом около 10 ЖК, а которых уже готовы все необходимые документы. Это означает, что в перспективе за них тоже готовы взяться и граждане получат свои квартиры.