Пострадавший в аварии с электровозами в Санкт-Петербурге в удовлетворительном состоянии – ОЖД

Машинист, пострадавший при сходе с рельсов грузовых электровозов в Санкт-Петербурге, находится в удовлетворительном состоянии, его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Как сообщало ОАО «РЖД», во вторник днём на путях станции Купчинская Октябрьской железной дороги произошел сход двух грузовых электровозов и одного порожнего вагона. По данным городского управления МЧС, одного человека госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки, второй после осмотра медиками отказался от госпитализации. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ уточняло, что при столкновении электровозов пострадал машинист одного из составов. По факту происшествия возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, также проводит проверку транспортная прокуратура.

«В результате происшествия травмы средней степени тяжести получил один человек – машинист локомотива, который был госпитализирован в клиническую больницу «РЖД-Медицина» города Санкт-Петербурга. Состояние пострадавшего удовлетворительное. Проводится дополнительное обследование и лечение. Угроза жизни и здоровью отсутствует», — говорится в сообщении.

Как уточняет ОЖД, на участке, где электровозы сошли с рельсов, не осуществляются пассажирские перевозки. Сейчас там проводятся восстановительные работы.

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Ранее следственное управление на транспорте сообщило, что в результате происшествия «причинён ущерб в крупном размере». При этом, по данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, в результате схода электровозов с рельсов разлива нефтепродуктов не произошло.