Видео, фото: Ленобласть затопило после сильнейшего ливня

Сегодня, 29 июля, на Ленобласть вновь обрушился сильнейший ливень, да так, что некоторые населенные пункты оказались затопленными. Местные жители поделились фото и видео последствий стихии в соцсетях. Показываем подборку кадров.

Подписчик ivbg.ru сообщил, что в Старом городе Выборга потоп.

После очередного ливня города и поселки Тосненского района ушли под воду. На фото Тосно, совхоз Любань, Никольское.

«По-моему, лужа у ДК уже слегка великовата…» — Пишет жительница города Никольское в Тосненском районе.

Потоп в Выборге.