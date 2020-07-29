Фото: в Кировске открыли мемориал пожарным-героям, погибшим при тушении пожаров    

В Кировске 29 июля открыт памятник пожарным, погибшим во время работы. Проект создан на средства жителей Кировского района, профсоюзов и Добровольного пожарного общества.

Монумент пожарным-героям открыли их родственники. На церемонии присутствовали губернатор Ленобласти и председатель Законодательного собрания. Освятил мемориал епископ Лодейнопольский и Тихвинский Мстислав.

Памятник выполнен в форме языков пламени. У подножья на гранитной плите выбиты имена пожарных, погибших в ходе тушения пожаров и спасения людей в Ленинградской области.