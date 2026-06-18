С 19 июня рейсы, которые ранее выполнялись от остановки «45-й км Выборгского шоссе» и до нее, продлят до остановки «СПК «Алакюль».

Автобусы будут отправляться от СПК «Алакюль» в 08:14, 14:00, 19:33 и 21:50. От станции метро «Проспект Просвещения» в Санкт-Петербурге рейсы запланированы на 07:07, 12:51, 18:20 и 20:37.