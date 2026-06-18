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Новости Социум

На автобусном маршруте № 434 произойдут изменения

На автобусном маршруте № 434 произойдут изменения - С 19 июня рейсы, которые ранее выполнялись от остановки «45-й км Выборгского шоссе» и до нее, продля

С 19 июня рейсы, которые ранее выполнялись от остановки «45-й км Выборгского шоссе» и до нее, продлят до остановки «СПК «Алакюль».

Автобусы будут отправляться от СПК «Алакюль» в 08:14, 14:00, 19:33 и 21:50. От станции метро «Проспект Просвещения» в Санкт-Петербурге рейсы запланированы на 07:07, 12:51, 18:20 и 20:37.

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Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов об осенних выборах: в ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, целях, задачах, программах

Жители Ленинградской области выберут новый состав Законодательного собрания 20 сентября. Дату выборов утвердили на 86-м заседании регионального парламента. Голосование пройдет одновременно с выборами в Государственную думу, поэтому избирателям предстоит определить представителей на региональном и федеральном уровнях.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал, какое значение для региона имеют предстоящие выборы в Заксобрание, какую явку стоит ожидать и что может повлиять на интерес жителей к выборам. 

«Решения региональных парламентов о назначении приходящихся на 2026 год выборов новых созывов законодательных органов субъектов принимаются в установленные избирательным законодательством сроки. В Ленинградской области жителям в этом году предстоит определить широкий спектр депутатов, на плечи которых будут возложены ключевые задачи новой пятилетки», – сказал Сергей Перминов.

Сенатор считает знаковым для региона совмещенность выборов федеральных парламентариев и региональных депутатов.

«Это подчеркивает те смыслы, которые указывают на важность командной работы законодателей всех уровней для бесшовного, эффективного принятия решений в интересах укрепления безопасности и решения задач развития – в стране, регионе, поселениях», – отметил Сергей Перминов.

Сенатор полагает, что это позитивно скажется на интересе жителей Ленинградской области к выборам в ЕДГ-2026 и на явке. 

«В ближайшие месяцы нам предстоит дискуссия о будущем, о целях, задачах, программах, фигурах и компетенциях. Это потребует от каждого из претендующих на работу в новом созыве нашего заксобрания яркого, ясного и честного позиционирования, как и от коллег-кандидатов в Госдуму», – резюмировал Сергей Перминов.

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Теги

Сергей Перминов Ленинградская область выборы

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