В результате ДТП в Тосненском районе пострадали водитель “Газели” и его пассажир, их пришлось деблокировать.

Авария произошла около 17 часов 29 июля на 644 километре трассы М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. «Газель» въехала в фуру с прицепом, стоящий в полосе безопасности. По предварительной информации, водитель грузовика уснул за рулем, пишет “Тосненский вестник”.

Как сообщают в ГУ МЧС по Ленобласти, что после удара в кабине оказались зажаты 54-летний водитель и его 31-летний пассажир. Их пришлось деблокировать.