Санкт-Петербург войдет в число регионов для пилотного проекта по развитию массового футбола

Санкт-Петербург станет одним из трех российских регионов, где будет реализован пилотный проект по развитию массового футбола, сообщает аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.

Кириллов в среду в Москве встретился с министром спорта России Олегом Матыциным.

«На встрече обсуждались вопросы поддержки развития сферы физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге. Одним из главных вопросов повестки дня стало рассмотрение проекта развития массового футбола, предложенного Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и Российским футбольным союзом. Достигнуты договорённости о включении Санкт-Петербурга в пилотный проект, который будет реализован на территории трех регионов России», — говорится в сообщении.

Как отмечают городские власти, проект имеет целью привлечение к занятиям футболом как можно большего количества горожан вне зависимости от уровня игры, возраста и пола. Его первый этап рассчитан в основном на детей дошкольного и школьного возраста, для которых планируется проводить ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «уроки футбола».

Также предусмотрена реализация программ «Мини-футбол в школу» и «Школьная футбольная лига», на базе которой будут проходить межшкольные соревнования для старшеклассников.

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