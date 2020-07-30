Санкт-Петербург войдет в число регионов для пилотного проекта по развитию массового футбола

Санкт-Петербург станет одним из трех российских регионов, где будет реализован пилотный проект по развитию массового футбола, сообщает аппарат вице-губернатора Владимира Кириллова.
Кириллов в среду в Москве встретился с министром спорта России Олегом Матыциным.
Как отмечают городские власти, проект имеет целью привлечение к занятиям футболом как можно большего количества горожан вне зависимости от уровня игры, возраста и пола. Его первый этап рассчитан в основном на детей дошкольного и школьного возраста, для которых планируется проводить ознакомительные спортивные фестивали, а также внеурочные «уроки футбола».
Также предусмотрена реализация программ «Мини-футбол в школу» и «Школьная футбольная лига», на базе которой будут проходить межшкольные соревнования для старшеклассников.