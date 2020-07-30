Жителю Кингисеппа грозит тюрьма за организацию незаконной миграции

Мужчина за деньги помогал мигрантам незаконно находиться в России. Житель Кингисеппа заключен под стражу.

Мужчину обвиняют в организации незаконной миграции иностранных граждан. По версии следствия, он за деньги помогал мигрантам в получении разрешений на временное проживание без учета квот, а также заключать фиктивные браки с гражданами России.

На время предварительного расследования мужчина будет находиться под стражей — до 16 сентября. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до 500 000 рублей.