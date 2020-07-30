В Свердлова слесарь выбрался из канализационного люка и умер

В полицию Всеволожского района 29 июля сообщили о смерти 69-летнего слесаря в поселке имени Свердлова.

Слесарь работал в составе бригады, выполнявшей аварийные работы по устранению поломок канализационной сети. Мужчина с инструментами спустился в люк. Спустя около двух минут ему стало очень плохо.

Слесарю потребовалась помощь коллег, чтобы выбраться. Он умер спустя несколько минут после подъема на поверхность. Следов насильственной смерти на трупе не зафиксировано. Причину смерти установит экспертиза.