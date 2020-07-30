Россиянам начали выдавать водительские права нового образца

В ГИБДД начали выдавать водительские права нового образца на трех языках, сообщает Autonews.

Теперь надпись «водительское удостоверение» продублировано на французском и английском языках. Они выполнены сиреневым цветом и размещены в три строки. Специально менять права автомобилистам не придется — документы текущего образца продолжат считаться действительными.

Изменения необходимы для того, чтобы российские документы соответствовали нормам международного права, включая положения Конвенции о дорожном движении. Согласно этой конвенции, жители ратифицировавших ее стран, в том числе России, могут совершать трансграничные путешествия с правами национального образца.