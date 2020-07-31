В Санкт-Петербурге Kia задним ходом сбила старушку

Автор: Александр Селиванов
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Пенсионерку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла днём 30 июля по проспекту Просвещения. Водитель Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе сбил задним ходом пожилую женщину.

В результате ДТП пенсионерку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Личность пострадавшей устанавливается.

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По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.