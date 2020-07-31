В Санкт-Петербурге Kia задним ходом сбила старушку

Пенсионерку госпитализировали в тяжёлом состоянии.
По информации пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу, авария произошла днём 30 июля по проспекту Просвещения. Водитель Kia Rio на нерегулируемом пешеходном переходе сбил задним ходом пожилую женщину.
В результате ДТП пенсионерку госпитализировали в тяжёлом состоянии. Личность пострадавшей устанавливается.
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16.07.2020 256
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.