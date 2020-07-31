Две легковушки столкнулись лоб в лоб в Лужском районе

Вчера вечером, 30 июля, на 125 км трассы «Санкт-Петербург -Псков» в Лужском районе произошла авария. Столкнулись Lada Granta и Chevrolet Lanos.

По предварительным данным, первой легковушкой управлял мужчина 1978 года рождения — он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с транспортным средством под управлением мужчины 1997 года рождения.

Водитель Chevrolet Lanos погиб на месте от полученных травм, его пассажир и водитель автомобиля Lada Granta попали в больницу с травмами различной степени тяжести.