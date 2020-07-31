Религиозные организации Санкт-Петербурга получат субсидии на объекты культурного наследия

Власти Санкт-Петербурга компенсируют религиозным организациям затраты на сохранение принадлежащих им объектов культурного наследия путём предоставления субсидий на общую сумму около 116,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«Субсидии предоставляются для финансового обеспечения или возмещения затрат религиозных организаций на проведение в 2020 году работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в их собственности… Из бюджета города на предоставление субсидий будет выделено 116,562 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Как отмечают власти, эти средства, которые распределяются на конкурсной основе, можно направить на консервацию исторического памятника, его ремонт и реставрацию, а также на приспособление для современного использования «в части работ по инженерному укреплению».

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