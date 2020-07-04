НКО Ленобласти, работающие с молодежью, получат субсидию

Социально-ориентированные НКО Ленинградской областимогут принять участие в областном конкурсе и получить возможность выиграть субсидию на реализацию инициатив. Общий призовой фонд составляет 1,3 млн рублей.

Участие могут принять НКО, осуществляющие деятельность в сфере профилактики антиобщественного поведения молодежи.

Для участия в конкурсе необходимо с 9 по 24 июля направить заявку на электронную почту mp_sonkolo@lenreg.ru. Очный этап конкурса пройдёт в период с 27 июля по 3 августа.

Форма заявки размещена на странице комитета по молодежной политике Ленинградской области во «ВКонтакте».

Ранее ivbg.ru писал, что образовательный бизнес Ленинградской области поддержат субсидиями. Предприниматели области, реализующие проекты дистанционного образования, выделят субсидий в размере 30 млн рублей