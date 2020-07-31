Регионы России довели до аграриев более 48% федеральных субсидий – Минсельхоз

Российские регионы к 30 июля довели до сельхозпроизводителей 48,1% предусмотренных федеральным бюджетом средств на господдержку АПК, говорится в сообщении Минсельхоза России.

«По состоянию на 30 июля 2020 года предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 125,9 миллиарда рублей. Из них регионы довели до конечных получателей 60,5 миллиарда рублей, или 48,1%», — говорится в сообщении.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий автономный округ (91,1%), Марий Эл (83,8%), Санкт-Петербург (79,2%), Кировская область (78,5%), Мордовия (77,4%), Красноярский край (75,6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (72,1%), Вологодская область (71,8%), Владимирская область (70,4%).

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Самые низкие темпы наблюдаются в Еврейской автономной области (8,7%) и Ингушетии (11,1%), отмечается в сообщении.