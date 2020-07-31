В Петербурге отец избил двухлетнего сына и ушел из дома

Вчера, 30 июля, в полицию Петербурга поступило сообщение из детской больницы о юном пациенте, доставленном к медикам с травмами.

Так, у двухлетнего ребенка зафиксировали ушибы и гематомы лица, шеи, грудной клетки, живота, кровоподтеки затылочной области, обеих височных областей, гематома мягких тканей лобной области справа, гематому ягодичной области справа и правого бедра. Его в удовлетворительном состоянии направили на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, происшествие произошло в квартире дома на улице Коллонтай в Петербурге: сын разбил стекло и бритву, в результате чего мужчина поднял руку на ребенка. Агрессор позвонил 28-летней матери, которая была на работе, и попросил ее приехать: «приезжай скорее домой, я устал сидеть с детьми, я очень сильно отлупил сына, собираю вещи и ухожу», сообщают «Невские новости».

Женщина, увидев побитого мальчика, устроила скандал во время которого злоумышленник оделся и ушел. Сейчас его разыскивает полиция.