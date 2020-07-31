Минтруд: пик безработицы в России ожидается в августе-сентябре

В четвертом квартале 2020 года ситуации с безработицей начнет стабилизироваться и количество безработных будет сокращаться.

На сегодняшний день в Минтруде отмечают снижение темпов роста численности безработных граждан в России. При этом пиковые значения по численности безработных еще впереди — в августе-сентябре. В четвертом квартале, по мнению министра труда и социальной защиты Антона Котякова, начнется стабилизация, а численность безработных будет снижаться за счет трудоустройства.

Ранее мы сообщали, что правительство продлило выплату повышенного пособия по безработице. Согласно документу, минимальный размер пособия по безработице будет составлять 4,5 тыс. рублей до августа включительно, затем снизится до 1,5 тысяч.