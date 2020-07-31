Возвращающиеся из-за границы россияне теперь обязаны заполнять анкету на госуслугах

Как сообщает ТАСС, возвращающиеся из-за границы граждане России должны будут заполнить специальную анкету на портале госуслуг при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс.

А в течение трех дней с момента прибытия в страну россияне должны сдать тест на COVID-19 и разместить результат на портале госуслуг. Постановление подписано Главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой.

При этом россиянам, возвращающимся в страну из-за границы вывозными рейсами, с 1 августа больше не придется соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.