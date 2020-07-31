Новым главой администрации Мурино стал Алексей Белов

Совет депутатов Муринского городского поселения утвердил на должность главы администрации Алексея Белова, народные избранники проголосовали единогласно.

На должность главы администрации было подано две заявки — от Алексея Белова и Алексея Бекетова. По итогам конкурсного испытания комиссия выбрала Алексея Белов. Его кандидатуру единогласно утвердил и Совет депутатов.

Ранее Алексей Белов работал заместителем председателя комитета по ТЭК Ленобласти. С февраля 2020 года он занимал должность врио главы администрации Мурино.