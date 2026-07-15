Сметана и другие жирные продукты могут усугубить ожог и повысить риск инфекции, предупредила врач-косметолог Марият Мухина.

По словам специалиста, сметана нестерильна и не содержит компонентов, необходимых для восстановления кожи. Кисломолочные бактерии могут попасть в поврежденные ткани и спровоцировать инфекцию, интоксикацию и в тяжелых случаях сепсис.

Мухина отметила, что при ожогах также нельзя наносить на кожу жирные кремы, масла животного происхождения и продукты питания. Такие средства задерживают тепло и могут усилить повреждение тканей.

Кроме того, врач не рекомендует использовать спирт, ментол, камфору в высокой концентрации, лимонную кислоту и другие раздражающие составы.