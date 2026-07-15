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Новости Социум

Врач назвала популярные средства, которые на самом деле нельзя применять при солнечном ожоге

Сметана и другие жирные продукты могут усугубить ожог и повысить риск инфекции, предупредила врач-косметолог Марият Мухина.

По словам специалиста, сметана нестерильна и не содержит компонентов, необходимых для восстановления кожи. Кисломолочные бактерии могут попасть в поврежденные ткани и спровоцировать инфекцию, интоксикацию и в тяжелых случаях сепсис.

Мухина отметила, что при ожогах также нельзя наносить на кожу жирные кремы, масла животного происхождения и продукты питания. Такие средства задерживают тепло и могут усилить повреждение тканей.

Кроме того, врач не рекомендует использовать спирт, ментол, камфору в высокой концентрации, лимонную кислоту и другие раздражающие составы.

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30.06.2026
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Теги

Солнечный ожог
Новости Происшествия

Подросток поджег машину ГАИ во Всеволожске

Во Всеволожске Ленобласти задержан 16-летний подросток, подозреваемый в поджоге служебной машины Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 13 июля в переулке Вахрушева. Предварительное, подросток перелез через забор, облил машину горючим и поджег. Ему удалось скрыться тем же путем. Автомобиль полностью выгорел, пишет 47news.

Предварительно, юноша стал жертвой телефонных мошенников - они пугали несовершеннолетнего проблемами родителей, в разговорах упоминалось якобы возбужденное уголовное дело о госизмене. Собеседники представлялись сотрудниками ФСБ.

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Теги

поджог Всеволожск автомобиль ГАИ Ленобласть

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