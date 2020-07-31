В Петербурга пройдет полумарафон “ЗаБег”

Всероссийский полумарафон «ЗаБег» пройдет в 85 регионах страны одновременно. Старт в воскресенье, 2 августа.

В общей сложности полумарафоне примут участие 150 тысяч любителей бега. Стартовый сигнал для них прозвучит в 9.00 по московскому времени.

В Петербурге маршрут спортсменов пройдет по Английской набережной через Благовещенский мост, по Стрелке Васильевского острова, мимо Меншиковского дворца и музея Кунсткамера, далее через Тучков мост на Петроградскую сторону города. Финишная прямая будет располагаться от Дворцовой набережной до Адмиралтейства.

В связи с этим 2 августа движение в центре будет ограничено, также будет изменен маршрут общественного транспорта. Более подробно с изменениями можно ознакомиться на сайте.