В Сосновом Бору завершает работу COVID-отделение

В связи со снижением числа обращений перепрофилированное COVID-19 отделение в Сосновом Бору переходит в режим карантина.

Как сообщают в центральной медико-санитарной части №38 ФМБА России, пациентов с диагнозом COVID-19 будут госпитализировать в штатное инфекционное отделение.

В понедельник, 3 августа, администрации Сосновоборского городского округа планирует направить в правительство Ленобласти обращение с предложением перевести город в “зеленую” зону по коронавирусу. Об этом сообщает online47.

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Отметим, с начала эпидемии в Сосновом Бору подтверждены 668 случаев коронавирусной инфекции, при этом вылечились – 574 человека, то есть 85% от числа заболевших.