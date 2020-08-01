День Ленобласти начался с «Ленинградского пикника» во Всеволожске

Сегодня, 1 августа, во всеволожском парке «Песчанка» проходят мероприятия, приуроченные к 93-ей годовщине Ленинградской области.

Так, с 11:00 работает гастрофестиваль «Калейдоскоп вкуса» с кулинарными мастер-классами. Свою продукцию представили областные фермеры и рестораторы, гостям предлагают отведать уникальный «Копорский чай», десерты «кантуччи» и «Ладожские» сухарики. Продукцию представят объединения производителей молочной, мясной и хлебобулочной продукции, а также «Изварская мануфактура», ООО «Медовый спас» и многие другие.

Там же организована концертная программа, которая предусматривает выступление чирлидеров Needles Cheerleading Team, ВИА «Кураж FM», кавер-группы «Тру Пати Бэнд», оперных исполнителей «MIDNIGHT OPERA» и барабанное шоу Драйм Тайм «Дефиле».

«Ленинградский пикник» завершится ярким интерактивным шоу и фейерверком.

Напомним, сегодня был дан старт ралли «Выборг-2020» на Кубок Губернатора Ленинградской области по автомобильному спорту. Большинство автомобилей, на которых спортсмены будут бороться за победу, представляют отечественный автопром.