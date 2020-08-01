Тело мужчины в памперсе нашли рядом с кладбищем Кузьмолово

Вчера днем, 31 июля, в полицию поступило сообщение о найденном рядом с кузьмоловским кладбищем теле мужчины.

Уточняется, что голое тело мужчины в памперсе было обнаружено в подлеске. На вид умершему около 60 лет, он невысокого роста. Волосы и борода с сединой.

Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано. Устанавливаются личность мужчины и обстоятельства случившегося, передает 47news.

Ранее ivbg.ru писал, что трое из Назии лопатой и молотком убили петербуржца, а тело закопали в лесу. Вскоре сотрудники полиции Кировского района 28 июля задержали трех жителей поселка Назия в возрасте 25, 26 и 27 лет.