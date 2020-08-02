Жителей Всеволожского района наградили за труд

Вчера, 1 августа, празднование 93-летия Ленинградской области во Всеволожске посетил Александр Беглов. Он отметил, что Ленобласть и Петербург — «это брат и сестра».

«Мы неразделимы. У нас общая история, судьбы, инфраструктура. За последние полтора года мы совместными усилиями сделали рывок. Во время трудностей, вызванных пандемией, мы не отвернулись друг от друга, но делились последним», — сказал губернатор Петербурга и пожелал жителям Ленинградской области здоровья, успехов и единения.

Он вручил региону подарки: бесплатные экскурсии для ленинградцев, сказки русских писателей всем будущим первоклассникам (21 тысяча человек). Александр Беглов пообещал три современные площадки: спортивную и две детские.

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров провел церемонию награждения жителей Всеволожского района — 13 человек удостоены государственных и региональных наград. В их числе врачи, педагоги, воспитатели, сотрудники социальных и культурных учреждений, волонтеры, представители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, специалисты муниципалитетов.

Так, главный бухгалтер Всеволожского потребительского общества Анна Пухова получила благодарность президента России. Гендиректор ООО «СПК Пригородный» Испандар Чичоян удостоен знака отличия «За заслуги перед Ленинградской областью». Преподавателя фортепиано всеволожской Детской школы искусств им. М. И. Глинки Ирину Обежисвет наградили почетной грамотой губернатора Ленобласти.

Благодарность губернатора Ленобласти получили:

учитель физики Лицея № 1» горда Всеволожска Наталья Богданова;

депутат совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск»;

заместитель директора ООО «КУРАЖ» Ирина Бритвина;

медсестра Всеволожской межрайонной клинической больницы Елена Давиденко;

начальник участка водопроводно-канализационного хозяйства деревни Лесколово муниципального предприятия «Ладожский водовод» Всеволожского района Андрей Иванов;

учитель информатики общеобразовательной школы № 5» города Всеволожска Алена Милицкая;

воспитатель детского сада № 6 города Всеволожска Ирина Ойкимус;

руководитель добровольческого объединения «Формула добра»;

волонтер Руслан Оськин;

врач терапевт Всеволожской межрайонной клинической больницы София Серегина;

главный бухгалтер Всеволожского дома-интерната для престарелых и инвалидов Наталья Старковская;

художественный руководитель Культурно-досугового центра «Южный» Всеволожского района Юрий Федулов.

Почетным дипломом Губернатора Ленинградской области отметили коллектив ООО «Респираторный комплекс».