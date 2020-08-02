Видео: фура и легковушка горят на Мурманском шоссе

Сегодня днем, 2 августа, в группе «ДТП и ЧП СПб» во «ВКонтакте» очевидец сообщил об аварии на Мурманском шоссе.

Уточняется, что дорожное происшествие случилось на участке дороги перед Синявино Кировского района: загорелись легковушка Renault и прицеп фуры — автомобиль вовремя успел отцепиться.

В видео очевидцы сообщили, что речь идет о тройной аварии, однако кто именно стал третьим участником — не уточняется.

Другой очевидец в комментариях сообщил, что из легковушки успели вытащить одного человека.

Информация о пострадавших уточняется.