Аналитическое подразделение «ЧекСкан Research» провело исследование на тему того, какие товары россияне покупали чаще всего в первые семь месяцев 2020 года. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщает РБК.

После анализа данных 2,5 млн чеков в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит» специалисты сделали вывод, что жители России больше всего покупали бананы, сахар и картофель. Чаще этих продуктов граждане приобретали только пакет для покупок.

«Наше исследование показывает, что ведущие продуктовые ретейлеры чувствуют себя достаточно уверенно. Можно даже сказать, что их ситуация в условиях текущего кризисного состояния экономики чуть лучше, чем у других участников бизнеса. Торговые точки не закрывались на карантин, а самые популярные продукты — это товары неэластичного спроса», — отметил основатель проекта «ЧекСкан» Владислав Вернигора.

В то же время результаты исследования показали, что в ряде регионов страны были и исключения из правил. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе в топ-3 самых популярных покупок вошел майонез «Провансаль», а в Северо-Западном федеральном округе в магазинах сети «Магнит» граждане чаще всего покупали нарезной батон.