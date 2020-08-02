Психбольного сына подозревают в убийстве матери-пенсионерки в Петербурге

Вчера, 1 августа, в квартире одного из домов на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге было обнаружено тело женщины 1956 года рождения.

По версии следствия, преступником, забившим до смерти женщину, является ее сын — мужчина 1980 года рождения, поставленный на учет в психоневрологический диспансер. Он мог поссориться с матерью, что в итоге привело к убийству, сообщают «Невские новости».

Родственника посадили в специальное помещение для содержания задержанных лиц и завели уголовное дело. Расследование продолжается.