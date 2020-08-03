В Новогорелово готовы построить еще один детсад при необходимости

Сегодня, 3 августа, в ходе прямой линии с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко до него дозвонилась жительница Новогорелово Ломоносовского района.

По словам женщины, местная администрация отказывается строить еще один детский сад, поскольку в этом нет необходимости.

Губернатор сообщил, что один детский сад в новом микрорайоне уже построили, еще один строится, однако есть и частные. Тем не менее, он попросил главу районной администрации Сергея Годова разъяснить ситуацию и пообещал в случае наличия очереди после ввода второго детсада строительство еще одного дошкольного учреждения.