Массовое тестирование на антитела к коронавирусу стартует в Ленобласти с 4 августа

Завтра, 4 августа, у дома правительства Ленобласти на Суворовском проспекте в Петербурге будет дан старт акции «Ленинградское здоровье». Всех желающих массово проверят на антитела к коронавирусу.

Так, порядка 65 мобильных амбулаторий отправятся в районы 47 региона от здания правительства. В течение месяца медики будут проводить профилактические осмотры и тестирование ленинградцев на антитела.

Благодаря акции специалисты смогут установить подробную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в каждом районе. Губернатор Александр Дрозденко объяснил, почему для массового тестирования выбрали именно август.