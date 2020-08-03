Массовое тестирование на антитела к коронавирусу стартует в Ленобласти с 4 августа

Завтра, 4 августа, у дома правительства Ленобласти на Суворовском проспекте в Петербурге будет дан старт акции «Ленинградское здоровье». Всех желающих массово проверят на антитела к коронавирусу.
Так, порядка 65 мобильных амбулаторий отправятся в районы 47 региона от здания правительства. В течение месяца медики будут проводить профилактические осмотры и тестирование ленинградцев на антитела.
Благодаря акции специалисты смогут установить подробную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в каждом районе. Губернатор Александр Дрозденко объяснил, почему для массового тестирования выбрали именно август.
«Почему хочу сделать это в августе? Сейчас переходный период: мы шли на пик, сейчас пошли вниз. Все мы ждем 1 сентября, когда начнется массовый выход детей в школу, когда люди вернутся на работу после отпусков, вновь начнется скопление людей. Хотелось бы понимать, какой уровень состояния здоровья сегодня у населения», – разъяснил Александр Дрозденко.