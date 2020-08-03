Жительница Кировска несколько месяцев не может попасть на прием к нейрохирургу

В ходе “прямой линии” с губернатором Ленобласти к Александру Дрозденко обратился житель Кировска. Он рассказал о серьезном заболевании жены и о том, что не могут попасть в поликлинику к нейрохирургу.

“В начале марта прошли КТ, надо попасть к нейрохирургу, но в связи с пандемией это затянулось до того, что я уже не знаю, что делать. Денег, чтобы пойти платно, у нас нет”, — посетовал мужчина.

Александр Дрозденко ответил, что с сегодняшнего дня, 3 августа, Кировск перешел в “желтую” зону и теперь в городе должны работать поликлиники. В ближайшие часы с местным жителем свяжутся из комитета по здравоохранению, чтобы решить проблему. В течение трех дней вопрос с врачом будет решен.