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Дорожные ограничения введут в Ленобласти 12 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

 М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 0-49 ограничения скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 120-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов в а/б покрытии;

км 0-44 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 20-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33   ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 84-86 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 33-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-57 ограничения скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах;

км 31-57 ограничения скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, обработка нежелательной растительности гербицидами (борщевик).

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ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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День России: как появился праздник и какие традиции за ним закрепились?

Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. Мало кто знает, но этот праздник является самым молодым в нашем государстве. Ivbg рассказывает, когда появился День России и как его отмечают в стране.

День России: как появился праздник и какие традиции за ним закрепились? - Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. Мало кто знает, но этот праздник является самым м
Фото: freepik

Когда и как появился праздник?

История Дня России берёт своё начало в 1990 году, когда 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Этот документ провозгласил приоритет Конституции РСФСР и её законов над союзными, что фактически означало выход республики из состава СССР.

В 1991-м, в этот же день, состоялись первые в истории России всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин.

Спустя два года, в июне 1994-го, глава государства подписал указ №1113, который объявил 12 июня государственным праздником в стране. Так появился «День принятия Декларации о государственном суверенитете России».Однако, это название было довольно громоздким и не отражало сути происходящих изменений. Поэтому в 1998 году Ельцин предложил переименовать праздник в День России, ведь это более удобно для произношения и, главное, более ёмко по содержанию. Правда новое название удалось официально присвоить только в 2002 году с введением нового Трудового кодекса РФ.

Является ли День России выходным днём?

Да, 12 июня - официально выходной день. А предшествующее ему 11-е число считается сокращённым рабочим днём для тех, кто трудится пятидневку. 

В 2026-м году праздничная дата выпала на пятницу, поэтому неделя стала укороченной - всего четыре рабочих дня. 

В чём кроется значение праздника? 

День России - это не просто выходной день, это глобальный праздник, который объединяет всех жителей страны, независимо от их национальности, вероисповедания и политических убеждений. Он олицетворяет единство народа, независимость и самостоятельность России. Торжество вызывает чувство гордости за страну и напоминает о её успехах в науке, культуре, спорте, экономике и других сферах. Праздник также призывает задуматься о будущем нашего государства и помнить об ответственности за него.

Как принято отмечать праздник?

День России: как появился праздник и какие традиции за ним закрепились? - Сегодня, 12 июня, вся страна отмечает День России. Мало кто знает, но этот праздник является самым м
Фото: freepik

12 июня по всей стране муниципальные сооружения и городские улицы украшают флагами и гербами, а также проходят красочные торжества. На площадях и в парках звучат концерты с участием звезд эстрады, проходят фольклорные фестивали и другие развлечения. Проводятся патриотические акции, спортивные мероприятия для всех возрастов, а также вручение госнаград выдающимся гражданам страны. Завершают праздник яркие салюты и фейерверки.

В народе праздник отмечают по-разному. Многие принимают участие в развлекательных мероприятиях, которых с каждым годом становится всё больше. Также некоторые люди отправляются на природу и проводят время на пикниках.

День России - это важный праздник для каждого гражданина нашей страны. Это день, когда мы можем почувствовать себя частью великой истории, вспомнить о наших корнях и задуматься о будущем России. Это день, когда мы можем выразить свою любовь и гордость за свою Родину. Отмечая День России, мы подтверждаем свою приверженность ценностям свободы, демократии и единства, которые лежат в основе нашего государства.

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Теги

День России 12 июня государственные праздники Россия

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