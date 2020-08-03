Восьмиклассница отравилась таблетками после ссоры с родителями в Тосненском районе

Вчера днем, 2 августа, в Детскую больницу №22 госпитализировали 13-летнюю петербурженку. Врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Известно, что ребенка доставили в медучреждение, забрав с одной из дач поселка Красный Бор в Тосненском районе. По словам родителей, после ссоры с ними, случившейся днем ранее, восьмиклассница выпила неизвестную жидкость и съела неизвестное количество таблеток спазмолитика и обезболивающего.

Медики зафиксировали острое отравление лекарственными препаратами. Семья является благополучной, на учете не состоит, передает АН «Оперативное прикрытие».