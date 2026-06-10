weather 17°
$ 71.73
82.78

Главная / Новости / В Тихвине простились с погибшим на СВО Романом Самариным

Новости СВО

В Тихвине простились с погибшим на СВО Романом Самариным

В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Романа Самарина, погибшего на СВО. Ему было 26 лет.

Гражданская панихида и отпевание прошли в Николо-Беседной часовне. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Горском сельском кладбище.

В Тихвине простились с погибшим на СВО Романом Самариным - Погиб Роман 28 мая 2026 года. Ему было 26 лет.
Фото: администрация Тихвинского района

Роман Самарин родился в Тихвине, окончил Горскую школу и Борский агропромышленный техникум. После прохождения срочной службы в ВМФ в Калининграде он работал на предприятиях Ленобласти и других регионов страны. На передовой Роман оказался после того, как в апреле 2026 года подписал контракт с Минобороны, служил механиком-водителем - помощником гранатометчика. Погиб боец 28 мая 2026 года.

Вам будет интересно
Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 43 жителя, еще 234 пострадали
За минувшую неделю от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 43 мирных жителя России, еще 234 получили ранения. Об этом сообщил посол МИД РФ Родио...
09.06.2026
213

Теги

СВО погиб военный Тихвин Ленобласть
Новости Происшествия

В ФСБ по Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании мужчины за госизмену

Гражданина России задержали и заключили под стражу по делу о государственной измене после денежного перевода в поддержку ВСУ.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по Петербургу и Ленобласти, сотрудники ведомства пресекли противоправную деятельность мужчины, которого подозревают в содействии спецслужбам Украины. Подозреваемый перевел деньги международной благотворительной организации, аффилированной с Минобороны Украины

Следственная служба УФСБ завела уголовное дело по статье «Государственная измена». Проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1579

Теги

Ленинградская область фсб Санкт-Петербург

Популярное

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти
Стал известен график публикации результатов ЕГЭ в Ленобласти

20:03 08.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться