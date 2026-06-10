В Тихвинском районе Ленобласти проводили в последний путь земляка Романа Самарина, погибшего на СВО. Ему было 26 лет.

Гражданская панихида и отпевание прошли в Николо-Беседной часовне. Бойца похоронили под залпы почетного караула на Горском сельском кладбище.

Роман Самарин родился в Тихвине, окончил Горскую школу и Борский агропромышленный техникум. После прохождения срочной службы в ВМФ в Калининграде он работал на предприятиях Ленобласти и других регионов страны. На передовой Роман оказался после того, как в апреле 2026 года подписал контракт с Минобороны, служил механиком-водителем - помощником гранатометчика. Погиб боец 28 мая 2026 года.