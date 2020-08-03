МЧС предупреждает о тумане и сильном дожде в Ленобласти 4-5 августа

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», жителей Ленинградской области 4 августа ночью в отдельных районах ждет туман.

При этом на следующий день синоптики ожидают в регионе ночью и утром дожди, в отдельных районах сильные.

Рекомендации для населения

МЧС рекомендует с учетом сложившейся метеорологической обстановки воздержаться от походов в лес и выхода на водные объекты.

Основные правила для безопасной езды в тумане

Если нет возможности отложить поездку, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Существует «золотое» неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Так, к примеру, если видимость не превышает двадцати метров, то скорость движения автомобиля в таких условиях не должна быть более десяти километров в час. А если туман слишком густой, и видимость на дороге не превышает двух метров, настоятельно рекомендуется прекратить движение и остановиться.

Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно прижиматься к правой обочине дороги. Ориентируйтесь по расположенным вдоль обочины предметам – деревьям, домам, заборам. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину. При этом обязательным условием будет включение габаритных огней или аварийной сигнализации, вне зависимости от времени суток.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, так же как и в темное время суток, при движении по краю проезжей части пешеход обязательно должен обозначить себя светоотражающими элементами.

Совершать манёвры, которые в обычных условиях езды были бы абсолютно нормальными, не рекомендуется. Лучше избегать всевозможных внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Двигаясь в тумане, очень сложно адекватно оценить движения других автомобилей. Ведь поэтому и правила дорожного движения запрещают обгон во время тумана. В случае, если обгон или опережение обусловлено реальной необходимостью, следует заранее предупредить любым доступным и понятным способом о предстоящем манёвре водителя едущего впереди автомобиля. Не стоит доверять задним огням идущего впереди авто – дистанцию стоит держать ощутимо больше, чем в обычных условиях.

Также стоит избегать и неожиданного торможения. При необходимости остановиться, нужно постепенно снижать скорость и после остановки включить аварийную сигнализацию. Кстати, в условиях тумана значительно искажается не только восприятие расстояния до предметов, но и их цвета. Поэтому лучше лишний раз удостовериться в истинности сигнала светофора, чем двигаться, бросив в его сторону поверхностный взгляд. Кроме того, желательно ориентироваться не по задним огням попутной машины, а по дорожному полотну.

Во время тумана лучше опустить стёкла автомобиля. Так будет гораздо больше шансов услышать нужные звуки с дороги. В условиях плохой видимости водители нередко используют сигнал клаксона. Для лучшего ориентира в пространстве стоит периодически отвечать звуковым сигналом своего автомобиля другим участникам движения.

Рекомендации для населения при сильном дожде, ливне

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. МЧС также напоминает о следующих правилах безопасности: